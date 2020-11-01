بورصة وشركات

«ايجي تريند» تقفز 123 مركزا بين ترتيب شركات السمسرة في أكتوبر

بدعم تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم النيل لحليج الأقطان
منى عبدالباري 1:36 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:36 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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حققت شركة ايجي تريند لتداول الأوراق المالية، قفزة بواقع 123 مركزا في ترتيب شركات السمسرة أكتوبر المنقضي لتصعد للمركز الرابع، مقابل الـ 127 في سبتمبر.

بدعم تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم النيل لحليج الأقطان

وسجلت ايجي تريند حصة سوقية 4.7% في أكتوبر بقيم تعاملات 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـحصة سوقية 0.0% في سبتمبر بقيم تعاملات 3.6 مليون جنيه.

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وأرجعت جيهان يعقوب العضو المنتدب لإيجي تريند هذا التقدم إلى تولي الشركة تنفيذ عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به شركة ايميكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.

وأوضحت أنه تم الاستجابة إلى عرض الشراء بنسبة تصل إلى نحو 94%، وأنه جار حاليا السير في إجراءات فتح سوق الصفقات لتنفيذ النسبة المتبقية على عرض الشراء بنحو 6%.

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وكانت شركة أيميكس تقدمت بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، بنسبة 100% بواقع 52.99 مليون سهم، بقيمة 50 جنيها للسهم الواحد، والذي اعتبره كبار مساهمي الشركة سعرا عادلا. وجاءت ايجي تريند في المركز الـ 28 بين شركات السمسرة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بحصة سوقية 0.6%، وقيم تعاملات 2.7 مليار جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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