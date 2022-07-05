«ايجيكس» تطرح أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية «HAVEN» باستثمارات 450 مليون جنيه

أعلنت شركة ايجيكس للتنمية العمرانية والصناعية طرح أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية في منطقة الداون تاون “HAVEN” باستثمارات 450 مليون جنيه مصري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع شارك فيه الشركات الاستشارية للمشروع، ويأتي على رأسها شركة “فاسيل” العالمية لإدارة المشروعات، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فاسيل.

قال إيهاب أبو الحديد، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيكس، إن المشاركة في الاستثمار بالقطاع العقاري في مصر، وخاصة العاصمة الإدارية، تأتي بناء على رؤية وتوجهات الشركة بتنوع محافظها الاستثمارية في مصر وعلى مستوى العالم.

وأوضح أبو الحديد أن مشروع “HAVEN” بالعاصمة الإدارية الجديدة هو أول مشروعات “ايجيكس” بالقطاع العقاري، وهو عبارة عن مول تجاري إداري فندقي أرضي و12 دورًا بمنطقة مميزة جدًّا في العاصمة الإدارية وهي الداون تاون.

وصرح أبو الحديد بأن المشروع يمتلك ميزة تنافسية قوية داخل السوق؛ وهي أن التكلفة الإنشائية له سوف تكون أقل بكثير من أي مشروع آخر؛ نظرًا لأن من بين نشاطات ايجيكس الصناعية هو إنتاج الخرسانة الجاهزة والعديد من المواد الأخرى التي تغذِّي تلك الصناعة.

وأضاف: نعمل أيضًا في مشروعات عديدة ومع الكثير من المطورين، فضلًا عن امتلاك الشركة ملاءة مالية قوية وخبرات قادرة على إدارة رءوس الأموال بحرفية.

وأشار إلى أن ايجيكس في مشروعها استعانت بأقوى الاستشاريين ليقدموا أعلى جودة في الخِدمات المقدَّمة بالنسبة للمشروع، فتم التعاقد مع واحد من أكبر بيوت الخبرة وهو مكتب المهندس ياسر البلتاجي كاستشاري هندسي ومعماري للمشروع.

كما تم التعاقد مع شركة سيا للاستشارات التسويقية والبيعية برئاسة أحمد الحداد، وشركة إم آر بي في مجال الإدارة والتشغيل، وشركة إبداع للاستشارات المالية، وشركة mis، وفي مجال الإدارة الفندقية تمت الاستعانة بالشركة الفرنسية الشهيرة فاسيل.

ونوه أبو الحديد بأن مشروع HAVEN هو الأول وليس الأخير، وسيتم الإعلان عن حزمة مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيا للتطوير وإدارة المشروعات، إن شركة ايجيكس تعد من أقوى الشركات التي تمتلك ملاءة مالية قوية لدخول القطاع العقاري، وتمتلك سابقة أعمال في أكثر من 5 دول في الصناعات بشكل عام.

وتابع: شركة سيا للتطوير وإدارة المشروعات تسهم مع ايجيكس في بداية قصة نجاح كبيرة في أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وهي المسئولة عن تسويق ومبيعات المشروع.

وأضاف أن المشروع تجاري إداري سكني ويلبي كل احتياجات العملاء، فضلًا عن موقعه المتميز والعروض والأسعار وخطط السداد المناسبة للعملاء، فضلًا عن امتلاكها ميزة تنافسية قوية.