بورصة وشركات

«ايجيترانس» تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 1.4 مليون جنيه

ايجيترانس تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 10.5%
رجب عزالدين 1:50 م, الأحد, 17 أبريل 22 1:50 م, الأحد, 17 أبريل 22

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أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس عن قيام المساهم محمد إسماعيل حسني بشراء 202 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ايجيترانس، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 9.86% إلى 10.5 % تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 7.18 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف أخرى مساهمة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 156 مليون جنيه موزعة على 31.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

ايجيترانس : محمد حسنى اشترى 17 ألف سهم فى نوفمبر الماضى

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وأفصحت الشركة فى 17 نوفمبر الماضي عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 17 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 182 ألف جنيه لترتفع حصتها آنذاك من 9.9% إلى 10 % تقريبا.

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وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.75 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما أفصحت الشركة فى 12 أكتوبر 2020 عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 70 ألف سهم تقريبًا لترتفع حصته إلى أكثر من 5%.

وقالت ايجيترانس، فى إفصاح للبورصة آنذاك إن المساهم المذكور اشترى تلك الأسهم بقيمة إجمالية 737 ألف جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 10.52 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية،وارتفعت حصته بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5.095% من إجمالى الأسهم.

واشترى المساهم السعودي رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل 82.6 ألف سهم فى الشركة (يناير قبل الماضى 2021) لترتفع حصته إلى 10%.

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وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 7.41 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترى نفس المستثمر فى سبتمبر 2019 حوالى 2.1 مليون سهم فى (ايجيترانس) بقيمة إجمالية قدرها 15.8 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة آنذاك 7.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

بنك الاستثمار القومي يستحوذ على 25% من أسهم الشركة

أسست شركة ايجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل (10.2%).

كما يستحوذ محمد إسماعيل حسنى على 10.5%، بينما تستحوذ شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة “ادكوم ” على 0.57% من الأسهم، وفقا آخر إفصاح هيكل ملكية فى 10 يناير الماضى.

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وتضم “إيجيترانس” لخدمات النقل شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

وتلقت الشركة خلال الشهور الأولى من العام الماضى عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد إلا أنه لم يكتمل ،كما تلقت عرضا آخر من شركة حسن علام القابضة .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2021مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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