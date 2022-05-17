«ايجيترانس» تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 4.7 مليون جنيه

أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس عن قيام المساهم محمد إسماعيل حسني ببيع 2.6 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ايجيترانس، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية من 10.1% إلى 8.3% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.8 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف أخرى مساهِمة (أفراد أو كيانات).

وأفصحت ايجيترانس، فى 17 أبريل الماضى، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسني بشراء 202 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 7.18 جنيه (قبل تجزئة أسهم لاحقة)، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته آنذاك من 9.86% إلى 10.5% تقريبًا.

ايجيترانس جزّأت القيمة الإسمية للسهم من 5 إلى 1 جنيه اعتبارًا من 27 أبريل

البورصة المصرية

وأقرّت الشركة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها خلال شهر أبريل الماضى، وبدء التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من الأربعاء 27 أبريل.

وجرت التجزئة من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه واحد للسهم الواحد، ليصبح رأسمال الشركة المصدر 15 مليون جنيه، موزعًا على عدد 156 مليون سهم بدلًا من 31.21 مليون سهم (قبل التجزئة).

وأفصحت الشركة، فى 17 نوفمبر الماضي، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 17 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 182 ألف جنيه، لترتفع حصتها آنذاك من 9.9% إلى 10% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.75 جنيه (قبل تجزئة الأسهم)، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما أفصحت الشركة، فى 12 أكتوبر 2020، عن قيام نفس المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 70 ألف سهم تقريبًا لترتفع حصته إلى أكثر من 5%.

وقالت ايجيترانس، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن المساهم المذكور اشترى تلك الأسهم بقيمة إجمالية 737 ألف جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 10.52 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصته بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5.095% من إجمالي الأسهم.

واشترى المساهم السعودي رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل، 82.6 ألف سهم فى الشركة (يناير قبل الماضى 2021) لترتفع حصته إلى 10%.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 7.41 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترى نفس المستثمر فى سبتمبر 2019 حوالى 2.1 مليون سهم فى (ايجيترانس) بقيمة إجمالية قدرها 15.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة آنذاك 7.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

خريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5% من الأسهم حتى شهر أبريل

أسست شركة ايجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل (5.16%).

كما يستحوذ محمد إسماعيل حسنى على (8.3%) بعد العملية الأخيرة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 12 أبريل الماضي.

وتضم “إيجيترانس” لخدمات النقل شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

وتلقّت الشركة، خلال الشهور الأولى من العام الماضى، عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد، إلا أنه لم يكتمل، كما تلقّت عرضًا آخر من شركة حسن علام القابضة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي 2021، مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.