قالت شركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس، إن عملية إعادة هيكلة شركاتها مازالت محل دراسة ولم يجر اتخاذ أى قرارات تنفيذية بشأنها حتى الآن.

وأضافت ايجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن مسألة إعادة الهيكلة مازالت تخضع للدراسة حتى الآن وسيجرى الإفصاح عن تطورات بشأنها فى حينه.

وتعمل الشركة فى مجال خدمات النقل، وتضم شركتين تابعتين، هما: «إيتال» العاملة فى نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

ووافقت الشركة فى أكتوبر الماضى على إنشاء شركة تابعة جديدة تحت اسم “شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر 200 ألف دولار.

ايجيترانس أوقفت مفاوضات حسن علام للاستحواذ عليها أكتوبر الماضى

وقرر مجلس إدارة الشركة فى 14 أكتوبر الماضى عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدنج بي في، لتعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة حفاظا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستستمر فى تنفيذ خطتها التوسعية والانفتاح على كافة الفرص الاستثمارية التي تمكن من تحقيق خطتها المستقبلية الطموح.

كانت شركة” اتش ايه يوتيليتيز هولدنج الهولندية قد تقدمت في مارس 2021، بعرض استحواذ مبدئي على ايجيترانس، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس.

وقدرت إتش إيه يوتيليتيز، القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس آنذاك في حدود تتراوح بين 12 إلى 13 جنيها للسهم بإجمالي فيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه.

وبينما جرى تقدير القيمة المتوقعة للشركة الهولندية في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.

وتعمل الشركة الهولندية فى مجال مشروعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، وكان من المقرر الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات النقل فى إطار خطة أوسع لوضع آلية لتكامل أنشطة الشركتين على المستوى المحلى والإقليمى.

يشار إلى أن شركة ايجيترانس قد تلقت خلال شهر مايو الماضى عرض استحواذ من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد إلا أنه لم يكتمل لصعوبة الاتصال بين الطرفين.

بنك الاستثمار القومي يستحوذ على 25% من أسهم الشركة

أسست شركة ايجيترانس عام 1973، ويبلغ رأسمالها 156.06 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على (25.2%) من الأسهم.

كما يستحوذ مساهمون أفراد على حصص أخرى، من أبرزهم محمد أشرف عمر بنسبة 20.5%، رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل (10.2%).

كما يستحوذ محمد إسماعيل حسنى على 10.5%، بينما تستحوذ شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة “ادكوم ” على 0.57% من الأسهم، وفقا آخر إفصاح هيكل ملكية فى 10 يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 18 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2021 مقارنة بنحو 13 مليون جنيه خلال العام السابق 2022.