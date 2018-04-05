ايجيبترانس: نتوقع تعاقدات جديدة فى مجال الطاقة بقيمة 50 مليون جنيه

رجب عزالدينقالت شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيبترانس"إنها تخطط لابرام تعاقدات مبدئية بقيمة 50 مليون جنيه خلال الأشهر المقبلة .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك التعاقد المذكورة ستكون فى مجال قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة .وتتوقع الشركة ارتفاع ايرادات الشركات التابعة إل

رجب عزالدين

قالت شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيبترانس”إنها تخطط لابرام تعاقدات مبدئية بقيمة 50 مليون جنيه خلال الأشهر المقبلة .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك التعاقد المذكورة ستكون فى مجال قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة .

وتتوقع الشركة ارتفاع ايرادات الشركات التابعة إلى 226.1 مليون جنيه بصافى ربح متوقع 48.9 مليون جنيه خلال 2018.

ومن المتوقع ارتفاع ايرادات شركة ايجيترانس إلى 185 مليون حنيه فى 2018 بصافى ربح قدره 33.5 مليون جنيه ،كما تتوقع ارتفاع ايرادات شركة “ايتال” التابعة إلى 23.5 مليون جنيه بصافى ربح 8.2 مليون جنيه خلال العام الجارى .

كما تتوقع الشركة ارتفاع ايرادات شركة “EDS” إلى 1 مليون دولار بصافى ربح قدره 416 ألف دولار على أساس احتساب سعر الدولار ب17.6 جنيه .

وارتفعت أرباح الشركة غير المجمعة إلى 72.6 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 42.9 مليون جنيه في 2016.