«ايجوث» تدعو مستثمري السياحة لإنشاء مشروع في مدينة دهب

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية العامة للسياحة “ايجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال عن طرح الشركة مشروع تشغيل مشروع سياحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المصدر، أن الشركة أبلغت الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال صناعة السياحة والفنادق للدخول في شراكة بالمشروع، والذي من المتوقع أن يكون أحد الفنادق بمنطقة دهب.

وذكر أنه تحدد يوم 18 ديسمبر المقبل كموعدا نهائيا لاستلام العروض الفنية والمالية للمشروع، وذلك ضمن المشروعات التي تقوم بها الشركة واستغلال اصولها الغير مستغلة. وأوضح أن هناك اهتمام بالشركة لأصولها الغير مستغلة، موضحا أنه نهاية العام الماضي تم تطوير تطوير فندق سفير دهب بتكلفة بلغت نحو 149 مليون جنيه، كما أن الفندق يضم 150 غرفة وجناح مقامة على النظام النوبي.

ويقع فندق سفير دهب بخليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، واستمرت عمليات التطوير والتجديد التي خضع لها على مدار أكثر من 4 سنوات. وكانت شركة مصر للفنادق، قد قررت إغلاق الفندق بالاتفاق مع شركة سفير للإدارة الفندقية التى تدير الفندق، فى أكتوبر 2017 للإحلال والتجديد والتطوير، ثم تولت شركة المهندسون الاستشاريون العرب -محرم باخوم، بعدها تطوير الفندق.

يذكر أن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتح مؤخرا المرحلة الأولى من تطوير فندق رومانس المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه.

وأجرى الوزير والمحافظ جولة داخل الفندق لمتابعة أعمال التطوير المنفذة خلال الفترة الأخيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور مدير فندق رومانس الإسكندرية.

كما أكد الحرص على تنمية وتطوير المنشآت السياحية والفنادق التابعة للوزارة المتنوعة في درجاتها الفندقية. أما أعمال التطوير المستقبلية، فتشمل إنشاء حمام سباحة بالدور السادس على البحر، وقاعة حفلات بالدور الثالث تسع عدد 800 فرد، ومنظومة التكييف بإجمالى تكلفة استثمارية 40 مليون جنيه. يشار إلى أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناح بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة.

وخلال أغسطس الماضي، دعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة في رأسمال شركة مشروع لإعادة إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة، (بدرجة فندقية 5 نجوم). وتضمن الطرح، الذي أعلنته شركة إيجوث- بصفتها الشركة المالكة لأرض فندق الكونتيننتال- دعوة المستثمرين للمساهمة في شركة مشتركة لمشروع الكونتيننتال بنسبة 40% في أرض ومباني المشروع، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال لما كان عليه عند إنشائه عام 1870.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معمارى متميز، حيث تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التي أنشأ عليها مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم إعداداها والتى تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبنى.