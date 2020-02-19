استثمار

«ايجوث» تحصل على 400 مليون جنيه لتطوير قصر المينا هاوس من البنك الأهلي

الشركة تسعى لإتمام التطوير بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد عاشور 9:18 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 9:18 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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وقعت الشركة المصرية للسياحة والفنادق “ايجوث ” على عقد قرض بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلي المصري لتطوير مبني قصر المينا هاوس .

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته “المال”، في عددها الورقي نقلا عن شريف بنداري، رئيس  مجلس إدارة ايجوث، والتمويل جاء ضمن مبادرة دعم السياحة التى أعلنها البنك المركزى المصري.

وقال شريف بندارى، إن الشركة تسعى جاهدة لإتمام  تطوير قصر المينا هاوس ،خلال الربع الأخير من العام الحالى لتواكب افتتاح المتحف الكبير.

وشهد التوقيع، ميرفت خطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى.

وتسعى “ايجوث” لتنفيذ  تطوير فندق ونتر بالاس فى الأقصر، واستكمال تطوير قصر المينا هاوس فى الجيزة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، موزعة مناصفة بين المشروعين، إلى جانب طلاء فندق ماريوت الزمالك.

وكانت «إيجوث» دخلت فى مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى وبنوك حكومية لاقتراض 600 مليون جنيه تمويل إحلال وتجديد «ونتر بالاس» و«مينا هاوس».

 وأوضحت الشركة في وقت سابق أن عملية طلاء فندق “ماريوت الزمالك” ستتم عبر الموارد الذاتية

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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