ايتيدا تنشيء مراكز تميز بفروع نكست فن العالمية‎

دبي- محمود جمال:كشفت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن اتفاق الأخيرة مع ممثلي شركة نكست فن العالمية لمراكز الداتا سنتر، علي إنشاء مراكز تميز داخل فروعها المنتشره حول العالم.وأوضحت أنه من المقرر بدء إنشاء تلك المراكز في فنلندا، وبرج العرب التكنولوجية كمرحلة أولي،

دبي- محمود جمال:



كشفت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عن اتفاق الأخيرة مع ممثلي شركة نكست فن العالمية لمراكز الداتا سنتر، علي إنشاء مراكز تميز داخل فروعها المنتشره حول العالم.

وأوضحت أنه من المقرر بدء إنشاء تلك المراكز في فنلندا، وبرج العرب التكنولوجية كمرحلة أولي، يليها التوسع في باقي المناطق التكنولوجية التى تحمل العلم المصري.

وأضافت أن إيتيدا بصدد توقيع اتفاق نهائي قريبا، بعد زيارة مسؤوليها فنلندا مؤخرا، وجار استكمال مرحلة الاستعلام الأمني، للبدء في داتا سنتر برج العرب.

وأشارت إلي إجراء مفاوضات مع شركات أجنبية وعربية علي هامش معرض ومؤتمر جيتكس دبي، للاستثمار بمصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن الهيئة تستهدف من وراء مشاركتها في المعرض هذا العام، جذب استثمارات أجنبية، وتحسين صورتها الذهنية، خاصة مع التشريعات الجديده التي أقرتها الحكومة ومنها قانون الاستثمار الجديد.

وذكرت أن الهيئة أضافت كورس جديد إلي البرنامج الرئيسى لتدريب الشباب، يتعلق بخدمات التوقيع الإلكتروني وآليات تأمينها.

