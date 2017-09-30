ايتيدا تشارك في قمة 2017 Techne Summit‎

خاص



تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” للعام الثاني على التوالي في مؤتمر ومعرض قمة الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا “Techne Summit”.

وانطلقت فعالياته الرئيسية اليوم وتنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمقام بمنطقة برج العرب التكنولوجية يوم 29 من سبتمبر الجاري، وبمكتبة الإسكندرية خلال يومي 30 من شهر سبتمبر الجاري، والأول من أكتوبر المقبل.



يأتي ذلك في إطار الدور الاستراتيجي للهيئة في تطوير منظومة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة رواد الأعمال على إيجاد فرص للنمو والاستثمار وخاصة تلك التي تقوم بابتكار حلول تكنولوجية قعالة وتطوير منتجات تكنولوجية عالية القيمة المضافة، ومساعدتها على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر، أكدت أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على أهمية رعاية الإبداع والابتكار والاهتمام برواد الأعمال في كافة المجالات وبالأخص المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي باتت تدخل كعنصر أساسي في مختلف القطاعات بل في تنمية واستدامة وتنافسية الدول ويتعاظم ذلك الدور كل يوم.



وأشارت إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من روح الابتكار لدى العنصر البشري من خلال دعم ابتكارات الشباب المصري وإبداعاتهم التكنولوجية ورعاية مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحويل تلك الابتكارات الى تطبيقات قادرة على فرض تغيير ملموس وإحداث التحول المنشود في نمو الاقتصاد القومي.



وأضافت أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز مسارات وسُبل نشر مفاهيم الابتكار ودعم المبتكرين ورواد الأعمال وتهيئة المناخ المشجع للإبداع وريادة الأعمال لمواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، حيث تم مؤخراً توقيع الهيئة لبروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتسهيل إجراءات حصول الشركات التكنولوجية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة على تيسير إجراءات التمويل المصرفي وتأهيل تلك الشركات لإدارة المشروعات الخاصة بها وكيفية التعامل مع البنوك مع إعطاء الأولوية للشركات حديثة الإنشاء والصغيرة والمتوسطة.



وأوضحت أن الهيئة تركز من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والمسابقات التي يقوم المركز بتنظيمها مع الشركات العالمية للمبدعين في مجالات التكنولوجيا، ومبادرة مجمعات الابداع بالمناطق التكنولوجية الجديدة، والتواصل مع الجهات المانحة، وصناديق تمويل رأس مال المخاطر، وتوفير البرامج التدريبية لرواد الأعمال على منح الشباب المصري أكثر من فرصة لحشد التمويل اللازم لتأسيس شركاتهم وتطوير منتجات تكنولوجية مبتكرة.



ويستهدف المؤتمر، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار “التكنولوجيا والابتكار والموهبة”، مساعدة الشركات المصرية الناشئة على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في المجالات التكنولوجية ونماذج الأعمال المرتبطة بها. كما يعد المؤتمر منصة نموذجية لفتح قنوات للتواصل بين الشركات المصرية الناشئة والشركات العالمية لتكوين شراكات مستقبلية ونقل الخبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والمعنيين بمجال ريادة الأعمال، ومساعدة الشركات المصرية على عرض أفكار مشروعاتها من خلال خطوات تنفيذية واضحة ومحددة.



جدير بالذكر أن المؤتمر يُعقَد في مصر للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 100 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، ونخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والأعمال من العديد من الدول مثل الولايات المتحدة، ولبنان، والأرجنتين، وألمانيا، إلى جانب عدد من المؤسسات المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة والمستثمرين. ويتطرق المؤتمر إلى عدد من المحاور والاتجاهات العالمية ومن أبرزها الاقتصاد الرقمي، والتجارة الالكترونية، والاستثمار، والتسويق الالكتروني، والتكنولوجيات الحديثة.