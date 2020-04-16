اتصالات وتكنولوجيا

“ايتيدا” تبدأ صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات المستفيدة

لصالح 25 شركة بقيمة5 ملايين و 170 ألف جنيه
محمود جمال 11:37 ص, الخميس, 16 أبريل 20 11:37 ص, الخميس, 16 أبريل 20

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بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، اليوم الخميس، إجراءات صرف مستحقات المجموعة الأولي من الشركات المستفيدة من الدورة العاشرة لبرنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت “ايتيدا” في بيان صحفي اليوم الخميس أن 25 شركة ستحصل على مستحقاتها بإجمالي مبلغ 5 مليون و 170 ألف جنية وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج بمراجعة واعتماد مستنداتها.

وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة قامت بالاشتراك في البرنامج حتى الأن.

وقامت الهيئة بتعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية لتبدأ في شهر إبريل الجاري على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

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بقلم محمود جمال

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