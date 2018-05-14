ايبكو للأدوية تتبرع بـ 15 ألف عبوة دواء لعلاج فيرس سى

رجب عزالدينأعلنت شركة ايبيكو للأدوية عن دعمها للمبادرة القومية لعلاج فيرس سى بنحو 15 ألف عبوة من دوائها الجديد Episovir بقيمة إجمالية تزيد على 10 ملايين جنيه .وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تبرعت لوزارة الصحة بـ 15 ألف عبوة وسيتم تسليمها بمخازن التموين الطبى بالعباسية .وأضافت الشركة

رجب عزالدين

أعلنت شركة ايبيكو للأدوية عن دعمها للمبادرة القومية لعلاج فيرس سى بنحو 15 ألف عبوة من دوائها الجديد Episovir بقيمة إجمالية تزيد على 10 ملايين جنيه .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تبرعت لوزارة الصحة بـ 15 ألف عبوة وسيتم تسليمها بمخازن التموين الطبى بالعباسية .

وأضافت الشركة أنها تعمل حاليا على توفير المستحصر لكبرى المراكز المعتمدة المتخصصة لعلاج مصابى فيرس سى وكذلك التأمين الصحى مشيرة إلى أنها تقدمت بملف اعتماد المستحضر لدى منظمة الصحة العالمية .

كما أعلنت الشركة عن تشغيل أحدث خطين كاملين لمناطق الأقراص والكبسول لا نظير لهما فى مصر باستثمارات بلغت نحو 6 ملايين يورو .

ومن المقرر أن تقوم هذه الخطوط بتعبئة وتغليف وتجميع المستحضرات بدقة شديدة وسرعة عالية تصل إلى 500 علبة مع إمكانية طباعة ووضع الكود الإلكترونى ثنائى الأبعاد على هذه العبوات .



