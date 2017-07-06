اوميجاسوفت تتفاوض لميكنة الإدارة في حكومة تشاد‎

محمود جمالقال أشرف عطيه رئيس شركة اوميجاسوفت إنه سيجتمع قريبا مع مستشار الرئيس التشادي لبحث تطبيق منظومة الكترونية للإدارة بالحكومة.وقال عطيه إن اوميجا سوفت تأسست كشركة مساهمة مصرية عام 2003 ثم افتتحت فرعا في السعوديه خلال 2005 ثم في سوريا عام 2009، ولديها حاليا من 4 إلى 5 مكاتب بأس

محمود جمال



قال أشرف عطيه رئيس شركة اوميجاسوفت إنه سيجتمع قريبا مع مستشار الرئيس التشادي لبحث تطبيق منظومة الكترونية للإدارة بالحكومة.



وقال عطيه إن اوميجا سوفت تأسست كشركة مساهمة مصرية عام 2003 ثم افتتحت فرعا في السعوديه خلال 2005 ثم في سوريا عام 2009، ولديها حاليا من 4 إلى 5 مكاتب بأسواق الشرق الأوسط، وتتعاون مع وكلاء عرب وأفارقة، وقدر عدد موظفي الشركة بأكثر من 300 موظف.



وأشار إلى استهداف أوميجا التركيز علي حلول قطاعات الصحة والتعليم والحكومة والقطاع العسكري وقطاع البلديات والمحليات اعتمادا على تكنولوجيا أوراكل وجافا، ورأى أن ميكنه الجهات الحكومية في مصر تتم باستخدام حلول جزئية لذلك يجب ربطها عبر قواعد بيانات موحدة ومتكاملة.

