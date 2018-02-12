اوزبكستان تحتل المرتبة الـ 111 بين الدول المستثمرة في مصر

كتبت: دعاء حسنيقال خالد مصطفى، أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة، في كلمته التي ألقاها اليوم نياية عن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان بلغ 1.5 مليون دولار فقط بنهاية 2017.ودعا مصطفى، على هامش زيارة وفد من رجال أعمال أوزبكستان بالغرفة ا

كتبت: دعاء حسني

قال خالد مصطفى، أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة، في كلمته التي ألقاها اليوم نياية عن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان بلغ 1.5 مليون دولار فقط بنهاية 2017.

ودعا مصطفى، على هامش زيارة وفد من رجال أعمال أوزبكستان بالغرفة التجارية اليوم، لمراجعة سبل زيادة حجم العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين، والدخول في شراكات تنعكس إيجابيا على معدلات التبادل التجاري لكلا البلدين.

وذكر أن التصنيف الاستثماري لدولة أوزباكستات في مصر، موضحا أنها تأتي في المرتبة 111 من حيث حجم استثمارتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار.