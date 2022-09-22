اورنچ مصر توقع اتفاقية شراكة مع «TOD» لتزويد عملاء «بريمير» بمحتوى رياضي واشتراكات مجانية

وقعت اورنچ مصر اتفاقية شراكة مع منصة TOD الرقمية المتميزة في المحتوي الرياضي ف لتلبية احتياجات عملاء اورنچ المختلفة وتعزيز تجربتهم الرقمية .

و تتيح اورنچ لعملائها إمكانية الوصول حصرياً إلى محتوى شبكة beIN Sports والاستمتاع بمشاهدة افضل المباريات بما في ذلك بطولة كأس العالم قطر 2022 بجودة تصل الى 4K مع تقنية Dolby Audio ، وذلك في إطار استراتيجية اورنچ لتقديم محتوى رياضي شامل ومتنوع يلبي كافة الأذواق ويثري تجربتهم اليومية مع ضمان توفير تجربة فريدة من نوعها.

ومنصة TOD هي منصة جديدة اطلقت مؤخرا تتيح للعملاء مشاهدة أهم أحداث كرة القدم الدولية بما في ذلك كأس العالم قطر 2022 ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وبطولات التنس الاربعة الدولية ومنافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA . بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة إمكانية الاتصال مع 5 أجهزة وتدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، مما يوفر الاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.

وعبر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن اعتزازه بالشراكات المميزة التي تعقدها اورنچ ضمن خططها المتجددة لتوفير حلول ترفيهية مصممة خصيصا لمحبي كرة القدم والشغوفين بمتابعة الأحداث الرياضية الأهم على مستوى العالم بالتعاون مع منصة TOD التي تقدم محتوى حصرياً حقيقياً.

كما يحصل عملاء Orange Premier على أكبر محتوى رياضي من خلال منصة TOD الرياضية لمدة تصل الي 12 شهر مجانًا.

وقال جون بول مكيرلي، نائب رئيس التسويق والمبيعات بمنصة TOD: “يسعدنا عقد تلك الشراكة مع شركة اورنچ مصر. هذا التعاون يتيح لنا تقديم محتوى TOD للمصريين. ونؤمن بأن منصة TOD تقدم الأفضل في الرياضة والترفيه على منصة واحدة، كما أنها تستخدم أحدث التقنيات التي تضمن تجربة رائعة لكل من مشاهديها”.