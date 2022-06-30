«اورنچ مصر» تطلق منصة رقمية لتشجيع تأسيس الشركات الناشئة

أطلقت شركة اورنچ مصر منصة رقمية متكاملة بشراكة مع “فيكتوري لينك” لتقديم خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار والمشاريع الإبداعية، وذلك بالتعاون مع رائد الأعمال محمد نجاتي، في إطار تشجيع الشباب في مصر على خوض تجربة تأسيس الشركات الناشئة، والحصول على المعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

وتوفر المنصة محتوى قيمًا ونصائح مبنية على خبرات عملية تتعلق بكيفية تأسيس الشركات الناشئة الناجحة، فضلًا عن توجيهات لبناء مهارات الأفراد وما يحتاجونه من أجل اكتساب السمات الشخصية للمستثمر الناجح.

وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة تقدم المنصة لزوارها من أصحاب الأفكار التجارية الواعدة فرصة استثنائية للحصول على تمويل بقيمة 250 ألف جنيه وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة،

وذلك عبر إرسال ملفاتهم الشخصية وعرض توضيحي لأفكارهم إلى المنصة، على أن تقوم لجنة تحكيم يقودها محمد نجاتي بفرز الأفكار الجيدة واختيار فكرة واحدة منها للحصول على التمويل.

ومن بين خدمات عديدة ستقدم المنصة تحديثات معلوماتية يومية تهم كل المقبلين على تأسيس شركات ناشئة أو من أطلقوا بالفعل مشاريعهم،

مثل أسعار صرف العملات والأحداث السياسية والاقتصادية، وكيف ستؤثر على المشروعات المختلفة، فضلًا عن اتجاهات السوق واحتياجاته في كل قطاع، بالإضافة إلى المحتوى الحصري الذي يقدمه محمد نجاتي.

وأضاف: “أطلقت اورنچ مصر على مدار السنوات الماضية العديد من الفعاليات التدريبية والمسابقات التنافسية المحلية والإقليمية لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر والتي تضمنت تمويلات وجوائز بقيم مختلفة؛

وكان آخرها تحدي Fintech Startup Seed Challenge 2022 التي فازت فيها شركة “أمان ليك” (AmanLeek) الناشئة بقيمه مالية قدرها 200 ألف دولار، مما يعكس إستراتيجية الشركة في الاهتمام بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال محليًّا وعالميًّا”.

من جانبه علق ناصر محروس، رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، قائلًا: “تُولي فيكتوري لينك اهتمامًا كبيرًا لدعم المجتمع المصري في مجالات مختلفة؛ وعلى رأسها قطاعات التكنولوجيا، والاتصال، والثقافة، والاستثمار.

ويأتي التعاون مع اورنچ لإطلاق المنصة الرقمية الجديدة في إطار حرص الشركة على استكمال هذا الدعم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ بهدف دعم ريادة الأعمال كأحد أهم القطاعات الواعدة ومساعدة المزيد من الشباب على إقامة المشاريع الخاصة بهم”.

وأضاف أن المنصة تتميز بكونها منصة متكاملة تشمل جميع الخدمات التي سيحتاجها أصحاب الأفكار الملهمة لدعمهم وتلبية كل احتياجاتهم في الوصول لأهداف المشروعات، بالإضافة إلى تمكينهم كأفراد لضمان استمرارية تلك المشاريع.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال محمد نجاتي: “لقد كانت فكرة الشراكة مع مشغل اتصالات بحجم اورنچ ومساهمة شركة فيكتوري لينك كمحرك أساسي في إطلاق منصة رقمية متكاملة تدعم الشباب حلم، سوف نتمكن من خلالها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال الشباب/ الطموحين وبُناة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين يرغبون في بدء مشروعهم، كما أحلم أيضًا بالوصول إلى جميع البلدان الأفريقية ونعمل مع اورنچ وفيكتوري لينك للوصول إلى المزيد والمزيد من رواد الأعمال الشباب في قارتنا للمساعدة في بناء أحلامهم والتنفيذ الجيد لتحقيق أهدافهم”.

وأضاف: “الشباب هم أساس المستقبل وستكون النصائح والإرشادات التي سنقدمها من خلال هذه الخدمة قيمة كبيرة في رحلتهم وفكرة بسيطة أو نصيحة قد يجعلها الله سببًا في تغيير مسار إنسان إلى الأفضل وإلى زيادة إنتاجية الفرد في المجتمع، مما قد يؤدي إلى تحسين الاقتصاد على المدى البعيد”.