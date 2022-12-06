«اورنچ مصر» تتعاون مع «سھل» للمدفوعات لإتاحة خدمات تحصیل الفواتیر وشحن الرصید

وقعت شركة أورنج مصر، اتفاقیة تعاون مع «سھل للمدفوعات»، لإتاحة سداد قیمة فواتیر وشحن الأرصدة مسبقة الدفع لعملاء اورنچ بالاضافة الي العدید من الخدمات منها التحصیل الإلكتروني والتحول الرقمي.

ویستھدف التعاون بین الشركتین السماح بتوفير خدمات عدیدة ومتنوعة من خلال تطبیق “سھل” كسداد فواتیر الكھرباء وشحن رصید الموبایل والتلیفون الأرضي والإنترنت والمیاه والغاز ومتابعة استھلاك العداد لحظیاً عبر الھاتف ودفع التبرعات واشتراكات شبكات القنوات الفضائیة المشفرة ومصاریف الجامعات ، وغیرھا من الخدمات المدعومة بتقنیة الاتصال قریب المدى NFC والتي من خلالھا یمكن إضافة رصید للكارت.

و أعرب أحمد العبد، نائب رئیس اورنچ مصر للقطاع التجاري، عن سعادته بالتعاون مع شركة سھل باعتبارھا من الشركات الرائدة في تطبیقات الدفع الإلكتروني والتي تساھم في تعزیز الخدمات الرقمیة المتعددة ذات القیمة المضافة التي تقدمھا اورنچ لدعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي والتي بدورھا تعمل علي تحسین حیاة العملاء الیومیة بطرق أسرع وأسھل وأكثر كفاءة “.

كما عبر عبد الله عسل، العضو المنتدب لشركة سھل عن سعادته بالتعاون مع اورنچ مصر لتوفیر خدمة ممیزة و میسرة للعملاء عن طریق إتاحة خدمات دفع الفواتیر وشحن الرصید من خلال تطبیق سھل، مؤكدا أن الشركة تدعم توجھات الدولة المصریة في إطار سعیھا الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكیة والتعامل اللانقدي الذي یساعد على تحقیق معدلات أعلى للشمول المالي

. وأوضح أن الشركة تعمل على تقدیم أحدث وأفضل وسائل الدفع للمواطنین لتیسییر نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.