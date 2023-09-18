أورنج مصر راعيا لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

أعلنت أورنچ مصر عن رعايتها للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي كشريك الاتصالات الرسمي للحدث الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر القادم في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة وحضور نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر والشرق الأوسط والعالم.

ستقدم أورنچ مجموعة من الخدمات المتميزة للضيوف والحضور، بما في ذلك خدمات الإنترنت والاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والثقافية.

وبهذه المناسبة أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة أورنچ مصر، أن أورنچ تفخر بوجود شعارها إلى جانب العلامة المميزة لمهرجان الجونة السينمائي كراع أساسي وداعم رئيسي لهذا الحدث الهام الذي يعزز أقوى الأدوات الثقافية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مهرجان الجونة السينمائي بدأ كبيرا وقدمت له أورنچ مصر كل الدعم الممكن في رحلة مشتركة استمرت لسنوات عشنا فيها معا النجاح وواجهنا التحديات”.