«اورنج مصر» تحصل على شهادة الأيزو في كفاءة نظم إدارة الطاقة

حصلت شركة اورنچ مصر على شهادة المطابقة الفنية للمواصفة العالمية لنظم إدارة الطاقة “أيزو”ISO 50001 2018 من منظمة Quality Middle East – QME العضو في منتدى الاعتماد الدولي- IAF والمتخصصة في تقديم خدمات مراقبة الجودة بالتعاون مع المنظمات العالمية، وذلك في مجال تقديم خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة وكذلك صيانة الشبكات وأبراج المحمول فضلا عن المباني الإدارية والفروع.

وقالت الشركة إنها تتبنى نهجاً منتظماً في تحقيق التحسين المستمر لأداء الطاقة خلال عملياتها اليومية كمشغل لخدمات الهاتف المحمول والهاتف الثابت الافتراضي وصيانة أبراج الاتصالات وخدمات الإنترنت الثابت وخدمات الاتصال المتعددة.

ونفذت اورنچ مصر ما يقرب من 400 محطة تعتمده كليًا على الطاقة الشمسية او جزئيا على انواع متقدمة من بطاريات الليثيوم لتقليل ساعات عمل مولدات الطاقة في هذه المواقع.

ويأتي حصول اورنچ مصر على اعتماد الأيزو العالمي في كفاءة الطاقة ضمن ثمار استراتيجية متكاملة تتبعها الشركة لمراعاة العوامل البيئية خلال كافة عمليات التشغيل عبر خفض الاعتماد على المولدات التقليدية ونشر المزيد من المحطات الجديدة المزودة بتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في خفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي .

كما تعتمد الشبكة علي قياس الكفاءه و اعادة تدوير البطاريات ومولدات الطاقه بتصميمات مختلفه.

وهذه هي شهادة الأيزو الثالثة التي تحصل عليها اورنچ في المجالات البيئية، حيث سبق أن حصلت على شهادة المطابقة الفنية للمواصفة العالمية لنظم الإدارة البيئية “أيزو” ISO 14001: 2015 المعنية بتحسين عملياتها التشغيلية بالشكل الذي يضمن حماية البيئة أثناء ممارسة أنشطتها فضلا عن السيطرة على الأخطار التي قد تهدد العاملين.

كما سبق أن حصلت اورنچ مصر على شهادة المطابقة الفنية للمواصفة العالمية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001: 2018 بما يؤكد أنها تتبنى استراتيجية لإدارة المخاطر المهنية وتطبق إجراءات صارمة للحد من المخاطر المرتبطة بالسلامة، كما تحافظ على بيئة عمل آمنة وصحية.

وبهذه المناسبة، أكد أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في اورنچ مصر، سعادته بالحصول على شهادة الأيزو لنظم إدارة الطاقة (EnMS) والتي تتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية التي تستهدف تطوير حلول وابتكارات جديدة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين أثر عملياتها التشغيلية على البيئة والمناخ وتحسين كفاءة عمليات التشغيل علي كافة المستويات فضلاً عن تقديم خدمات أكثر جودة للعملاء.