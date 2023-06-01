اوراسكوم كونستراكشون: 804.9 مليون إيرادات الربع الأول من 2023

أعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن الربع الاول من العام الجاري 2023.

وبلغت قيمة ايرادات اوراسكوم كونستراكشون المجمعة 804.9 مليون دولر خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري

وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 35.5 مليون دولار، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 36.1 مليون دولا أمريكي في الربع الأول 2023.

واشارات اوراسكوم كونستراكشون في بيان لإدارة البورصة ان قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 5.5 مليار دولار، و 8.5 مليار دولار بعد إضافة حصة قدرها 50 % من مجموعة BESIX .

ونوهت اوراسكوم كونستراكشون إلي ارتفاع قيمة العقود الجديدة بنسبة 39%، على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 858.4 مليون دولار .

كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50 %من مجموعة BESIX بنسبة 35.6% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.4مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.7 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة مليار يورو في الربع الأول من عام 2023.

هذا بالاضافة الي بيع إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو المنقضي.

وقال المهندس اسامة بشاى الرئييس التنفيذي لشركة اوراسكوم كونستراكشون أن الشركة تقوم بتنفيذ استراتيجية طويلة المدي، وحققت بعض اركانها، حيث انتهت الشركة من تحقيق الإغلاق المالي لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر في شهر أبريل الماضي.

بالاضافة الي توقيع عقد جديد خلال شهر مايو المنقضي لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار في إمارة أبو ظبي.

كما تم الاعلان خلال شهر مايو المنتهي ان تحالف بقيادة شركة أوراسكوم الانشاءات سيقوم بتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع محطة لمعالجة مياه البحر ونقل المياه بقيمة 2.4 مليار دولار في أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة لصالح شركة أدنوك، ما يؤكد قدرة الشركة الاستحواذ على مشاريع عالية الجودة داخل مصر والمنطقة.

ولفت بشاي الي ان هذان الإنجازان يمثلان خطوات ملموسة نحو تنمية استثماراتنا في البنية التحتية التي توفر من اعمال الانشاءات والدخل المتكرر طويل الأجل، كما أنها تضيف إلى استثماراتنا الحالية في قطاع المياه والتي تتألف من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.

ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة غرب الدمام “ISTP ” ، وأول مشروع ISTP في المملكة العربية السعودية.

واستكمل بشاي : اعلنا في شهر مايو عن بيع حصتنا بالكامل في إحدى شركات انتاج مواد كيماويات البناء التابعة لنا بمبلغ 1.8 مليار جنيه، وتعتبر هذه الصفقة جزءا من استراتيجية الشركة في توجيه استثماراتها في المجلات الاسرع نموا مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية مع التركيز على عوائد طويلة الاجل للمساهمين.

كما أنها تسلط الضوء على قيمة استثماراتنا والشركات التابعة لنا عبرمواد البناء وخدمات المعدات والمناطق الصناعية وإدارة المرافق.

وواصل انه مؤخرا تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 31/5/2023 على عرضنا لشراء 5.6% من أسهم الشركة.

وأخيرا ، على صعيد أعمال الانشاءات، نحقق تقدما في مشاريعنا الرئيسية مثل المونوريل في مصر ومشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة الامريكية. كما زادت العقود الجديدة بنسبة 39%، على أساس سنوي لتصل إلى 858.4 مليون دولار.

و تمثل جمهورية مصر العربية نسبة قدرها 53 %، من تلك العقود الجديدة والنسبة الباقية بالولايات المتحدة الامريكية.

ومن الجدير بالذكر أن جزء كبير من المشروعات تحت التنفيذ والعقود الجديدة في مصر ممولة من جهات تمويل دولية.

وقد ساعدت هذه العقود الجديدة في الحفاظ على مستوى قيمة المشروعات تحت التنفيذ عند 5.5 مليار دولا أمريكي، بما يتماشى مع المستوى لذي تم تحقيقه في العام السابق وأعلى قليلا من الربع الماضي.

وسجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة باستثناء “BESIX ” ، انخفاض طفيف بنسبة 1.2%على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار نهاية مارس 2023 ،على الرغم من التخفيض الاضافي لقيمة الجنيه في عام 2023 .

ومع ذلك، زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 3.6%، مقارنة بالربع السابق، وزادت العقود الجديدة المجمعة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 858.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.

و بإضافة حصة المجموعة البالغة 50 %، في مجموعة BESIX زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 2.8%،على أساس سنوي لتصل إلى 8.5 مليار دولار.

وزادت قيمة العقود الجديدة المجمعة بإضافة حصة المجموعة بنسبة 35.6%، على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 1.4 مليار دولار في الربع الاول من عام 2023 .

منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا

وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة 457.7 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2023 ، وتتألف العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال الربع الثالث من مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارية والبحرية وقطاعات النقل.

وتضمنت المشاريع إنشاء محطة رياح جديدة على نظام البناء والتملك والتشغيل “BOO”، بقدرة 500 ميجاوات في مصر لتحالف مطوري أوراسكوم لإلنشاءات، وأعمال إضافية لتطوير الطرق والطريق السريع، ونطاق جديد لمطور عقاري في القطاع الخاص المتميز.

الولايات المتحدة الأمريكية

وقعت الشركات التابعة بالولايات المتحدة الامريكية عقودا جديدة بقيمة 400.7 مليون دولار، في الربع الأول من عام 2023 ، وكانت أكبر المشاريع المضافة خلال الربع بشكل رئيسي في مركز البيانات والقطاعات التجارية.

وتعكس هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 37.6%،على أساس سنوي، ما يحافظ على قيمة المشروعات تحت التنفيذ للمجموعة في الولايات المتحدة على الرغم من زيادة الايرادات بنسبة 49.6%على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 .

مجموعة بيسكس”BESIX”

وسجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة BESIX زيادة بنسبة 13.3%،على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 مليار يورو بنهاية مارس 2023 ،حيث زادت قيمة العقود الجديدة بنسبة 33.7%، على أساس سنوي لتصل إلى مليار يورو في الربع الاول من عام 2023 ، وضمت العقود الجديدة مشروعات في المملكة العربية السعودية وأوروبا وأستراليا.