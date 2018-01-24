اهتمام في مواقع التواصل بالتفاصيل الأخيرة لموقف عنان

سمية كمالاستعرض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وانستجرام" صور وعبارات بصورة لافتة في أعقاب ما تعرض له رئيس الأركان السابق، سامي عنان، عقب بيان القوات المسلحة بشأن ترشحه ومخالفته للقواعد العسكرية.وتصدر موقع تويتر هاشتاجي مينفعش تترشح علشان، و سامي عنان، وتداول المستخدمين صور لر

سمية كمال

استعرض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وتويتر، وانستجرام” صور وعبارات بصورة لافتة في أعقاب ما تعرض له رئيس الأركان السابق، سامي عنان، عقب بيان القوات المسلحة بشأن ترشحه ومخالفته للقواعد العسكرية.

وتصدر موقع تويتر هاشتاجي مينفعش تترشح علشان، و سامي عنان، وتداول المستخدمين صور لرئيس الاركان، وعدد من تغريداته المتضمنة مواقفه، ومواقف المتحدثين باسمه

وقد أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، يوم الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء سامي عنان للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ ”3 مخالفات جسيمة”.

وقالت الحملة في بيان بعنوان “هام وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”.

وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.