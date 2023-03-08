اهتمام استثماري ملحوظ من مطورين خليجيين للتواجد بسوق العقارات المصرية

شهدت السوق العقارية المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية تواجداً لافتاً لشركات تطوير قادمة من الخليج ترغب في التوسع محلياً للاستفادة من التنمية العمرانية.

بداية أعلنت مجموعة أبيات الكويتية عن توجهها للاستثمار في السوق العقارية المصرية، وذلك ضمن خطة استثمارية طموحة تسعى لتنفيذها في السوق المحلية، والتي تأتي في ضوء النهضة العمرانية الشاملة وتتضمن فرصًا استثمارية قوية متاحة أمام كافة الشركات.

أبيات الكويتية

وأكدت أبيات الكويتية أنها تثق في المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقارية والتي تجعله في مقدمة الأسواق المنافسة، حيث إنه يتمتع بحجم طلب حقيقي لكافة الشرائح السكنية، كما يضم فرصًا استثمارية بمزايا وتيسيرات تقدمها الحكومة لكافة المطورين، بالإضافة إلى وجود تجارب استثمارية عربية وأجنبية ناجحة بالسوق.

وأشارت إلى خطتها لتنفيذ استثمارات متنوعة بالتعاون مع خبرات مصرية، حيث بدأت بالفعل بتنفيذ خطتها التى ستصل إلى 10 مشروعات خلال العام الجاري

وتم البدء بالفعل في أعمال البناء بأكثر من مشروع، وذلك بعد استيفاء كافة شروط التميز في هذه المشروعات، والتي تتضمن اختيار موقع استراتيجي يضمن تحقيق عائد استثماري مرتفع للعميل، وجودة عالية ومساحات عملية بمشروعاتها.

لوزان وشراكة مع مجموعة الربوة

فيما طرحت شركة لوزان للتطوير العمرانى “LUD”، مشروع “The Rift Business Park” بالشراكة مع مجموعة الربوة كمالك للأرض، بحجم استثمارات يتجاوز 15 مليار جنيه.

وقال عادل عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة “LUD”، إن المشروع يقع فى منطقة شرق القاهرة بين بوابتى مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة لتصدير العقار، كما يساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال جعفر حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة الربوة، إن المساحة الإجمالية للمشروع تصل 65 فدانا، ويضم وحدات بأنشطة استثمارية متنوعة.

ميثاق للتطوير العمراني

ومنذ فترة أطلقت مجموعة لوزان للتطوير العمراني ، والتي تضم عدة شركات مصرية وإماراتية، كيان جديد بشراكة مصرية سعودية تحت اسم “شركة ميثاق للتطوير العمراني” لتطوير عدد من المشروعات العمرانية فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك في خطوة تؤكد على مدى قوة وأداء الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وقال عبد الله العامودي الرئيس الإقليمي لشركة ميثاق، إن الشراكة تهدف إلى توسيع استثمارات المجموعة في مصر في ظل التطور العمراني الذى يمهد للمزيد من فرص الاستثمار ويزيد من فرص الشراكة المصرية السعودية، وخاصة في المشروعات الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية.

وأشار عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة مجموعة لوزان للتطوير العمراني، أن هذه الشراكة تؤكد على مدى قوة وأداء الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ودليل على الجهد المبذول من الحكومة المصرية التى تقوم به فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد المنعم أن مجموعة لوزان أعدت دراسة موسعة للسوق من خلال احتياجات ومتطلبات العملاء من حيث المواقع ومساحة الوحدات والخدمات في كل مشروع وتعتمد في استراتيجيتها على دراسة متأنية لواقع ومستجدات السوق المصري ومن ثم تصميم وتنفيذ مشروعات تلبى وتتفهم احتياجات العملاء من استثمار آمن.

خطط التصدير

وقال محمود زايد، رئيس قطاع التسويق لمجموعة لوزان إن السوق العقارية أحد القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد ولذلك تستهدف المجموعة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة العربية والأفريقية من خلال العمل على تصدير العقار وذلك بعد دراسة فتح مقرات خارجية للمجموعة في كل من السعودية والإمارات، والعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك اتساقا مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.