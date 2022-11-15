اهتمام استثماري باقتناص أراضٍ عمرانية متكاملة فى «السادات» 

تشهد مدينة السادات منافسة شديدة بين الشركات العقارية للاستحواذ على 106 أفدنة أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.

وتعد هذه هى المرة الأولى منذ فترة التى تطرح فيها الهيئة تلك المساحة للبيع بآلية التخصيص الفورى بالمدينة، وتحديدًا بمنطقة الجامعة الأمريكية، خلال نوفمبر الجارى.

وأوضح المهندس رجب عبد الرحيم سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات – أن الجهاز تلقى طلبات من 3 شركات تطوير عقارى لشراء قطعة الأرض لإقامة عمارات وفيلات سكنية متنوعة.

وعلمت “المال” أن من بين الشركات الثلاث المتقدمة للحصول على قطعة الأرض “بنيان” و”تلوان”.

ووفقا للبيانات المتاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، يسجل سعر متر قطعة الأرض حوالى 1555 جنيها، لتبلغ قيمتها الإجمالية 692 مليون جنيه.

وحددت الهيئة عددا من الشروط منها ألا تزيد نسبة المساحة المخصصة للإسكان عن %50 من إجمالى الأرض، فيما لا تتجاوز العمارات %50 والفيلات %45 على أن يكون الارتفاع من أرضى ودور أول فقط للفيلات، و أرضى وثلاثة أدوار متكررة للعمارات.

وذكرت الهيئة، أنه يلزم ألا تزيد النسبة البنائية المخصصة للخدمات عن %30 من المساحة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضى ودورين متكررين لكل خدمة، عدا الحضانة، فارتفاعها أرضى ودور أول فحسب.

وأوضحت بيانات الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 6 سنوات، تحتسب من صدور أول قرار وزاري؛ على أن يلتزم الفائز باستكمال نسبة سداد حتى %25 ويتم سداد الباقى على 12 قسطا نصف سنوى، يستحق الأول منه بعد 6 أشهر.

وتابع “سالمان” إن الهيئة تخصص أول 15 يوما من كل شهر لاستقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين فى شراء الأرض، لافتا إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية فى طروحاتها منذ شهر مارس 2019.

وأفاد بأنه سيتم دراسة العروض المقدمة من الشركات فنيا وماليا عملا بنظام المظاريف المغلقة، وذلك خلال النصف الثانى من الشهر الحالى.

فى سياق متصل، تقدم أحد المستثمرين العرب بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 50 فدانا، تقع بالقرب من قطعة الأرض الأولى، لإقامة مجتمع عمرانى متكامل، ومن المتوقع أن يبلغ سعر المتر 1555 جنيها تقريبا، بحسب قول رئيس جهاز مدينة السادات.

جدير بالذكر، أن مساحة مدينة السادات تبلغ نحو 121 ألف فدان، منها 63 ألفا كتلة عمرانية، و49 ألفا حزام أخضر، و8 آلاف مساحات مستغلة خارج الكتلة السكنية.