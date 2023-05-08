اهتمام إماراتى بالاستحواذ على حصص من بنكى «العربى الأفريقى» و«القاهرة»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن وجود اهتمام إماراتى بالاستحواذ على حصص من بنكى «العربى الأفريقى الدولى» و«القاهرة»، فى إطار سعى الحكومة للتخارج منهما خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن نهاية فبراير الماضى أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من 2024، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من %25 من هذه الكيانات خلال 6 أشهر، والنسبة المتبقية قبل مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن إحدى المؤسسات المالية فى أبوظبى، التى تمتلك استثمارات فى السوق المحلية، أبدت اهتمامها بالتوسع فى القطاع المصرفى المصرى.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرًا.

ورجحت المصادر قرب إتمام صفقات استثمارية خليجية فى السوق المحلية قبل يونيو المقبل، مشيرة إلى أن لقاء رئيس الوزراء المصرى مع مسئولى شركة ADQ –أبوظبى القابضة- قد يسهم فى تحويل ذلك الاهتمام إلى واقع فعلى.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع الأحد الماضى مع محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى القابضة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية.

وتمت مناقشة واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية التى يتم بحثها حاليًا بين الجانبين، فى عدة قطاعات، إذ عبر محمد السويدى، عن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الإماراتيين بالشركات المطروحة من الدولة المصرية.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بنك القاهرة سيتم بيع جزء منه عبر البورصة والآخر لمستثمر إستراتيجي.

وأكد «الفقى» وجود اهتمام من مستثمرين خليجيين بالفرص المتاحة فى القطاع المصرفى المصرى، يذكر أن أبوظبى القابضة الإماراتى «ADQ»، استحوذت على حصص فى 5 شركات أبريل 2023 بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا. ونفذت شركة ADQ -أحد صناديق أبوظبى السيادية- استحواذاتها على حصص مؤثرة فى 5 شركات كبرى، بواقع %17 من «التجارى الدولى»، و%21.5 من «أبو قير للأسمدة» و%20 من «موبكو للأسمدة» و%32 من «الإسكندرية للحاويات» و%12.6 من «فورى».