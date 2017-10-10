اهتمام إسرائيلي بمصالحة فتح وحماس بالقاهرة

عادل عبد الجوادتتابع وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية عن كثب محادثات المصالحة الفلسطينية بين حركتي والتي تقام تحت رعاية مصرية.وأعربت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن إرتياحها وأملها بنجاح المصالحة قائلة في عنوان لها "بدأت محادثات الوحدة بين فتح وحماس في القاهرة في جو من التفاؤل".وقال وزي

عادل عبد الجواد

تتابع وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية عن كثب محادثات المصالحة الفلسطينية بين حركتي والتي تقام تحت رعاية مصرية.

وأعربت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية عن إرتياحها وأملها بنجاح المصالحة قائلة في عنوان لها “بدأت محادثات الوحدة بين فتح وحماس في القاهرة في جو من التفاؤل”.

وقال وزير الأمن الداخلي في إسرائيل “جلعاد أردان” في حوار له على قناة الكنيست “عاروتس هاكنيست” مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومة المصالحة هذه تشبه ممارسة ابو مازن والسلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه إذا أصبحت حماس عضوا في الحكومة الفلسطينية فإنها تلزم اسرائيل بتغيير نهجها ضد السلطة الفلسطينية سواء من حيث تعويض الايرادات الضريبية وفرض عقوبات بسبب رفض حماس الاعتراف باسرائيل محاولاتها المستمرة لقبولها في المحافل الدولية والإضرار بإسرائيل.

ومن جانبه أعربت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية عن أملها في نجاح المصالحة، قائلة “نحن نجتمع على أمل أن نتمكن من رسم خارطة طريق بعنوان المصالحة الوطنية وحدة الشعب الفلسطيني هي خيارنا الاستراتيجي للمضي قدما”. حسبما ذكرت الصحيفة.

بينما جاء علي موقع المركز الأورشاليمي للدراسات الإستراتيجية والسياسية العبري “صحيح أن مصر تريد أن تبعد حماس عن المنظمة الأم، لكن من الصعب أن نصدق أنها تخدع نفسها بأنها ستفعل ذلك، فالهدف الأكثر واقعية هو وقف مساعدتهم للعناصر الإرهابية في سيناء وبقية مصر.وهذا هدف معقول”. علي حد وصفه.

وقال موقع “هامكور” الإسرائيلي أن تل أبيب تتبع حاليا سياسة الانتظار بصبر ورؤية إذا كانت هذه المصالحة مجرد مصالحة أخرى مصيرها سلة النفاية التاريخية أم أنها ستحقق تقدما ملحوظا، مضيفا أن جهات استخباراتية إسرائيلية تتابع باهتمام كبير ما يحدث في المحور الثلاثي غزة – رام الله – القاهرة، مضيفا “جهاز الاستخبارات وتقدير الأوضاع في إسرائيل باهتمام الأحداث في محور القاهرة”.

وتابع “هامكور” تقدر جهات إسرائيلية أن في هذه المرة هناك احتمال لحدوث تغيير في ظل حقيقة أن الجانبين ضعيفين، خاصة مع الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في غزة في ظل حكم حماس إلى وضع شبيه بالوضع في بعض دول إفريقيا قبل أن يوقف أبو مازن نقل الأموال بات الوضع لا يحتمل حاليا.

جدير بالذكر أن جلسة الحوار الفلسطينى لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس انطلقت اليوم برعاية مصرية، وبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى من العمل فى قطاع غزة، وأبرزها الانتخابات، القضاء، الأمن، السلاح، منظمة التحرير، والرؤية السياسية.

وترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى، ويضم كلاً من موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران وصلاح البردويل.

