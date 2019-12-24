«انوفينتشورز» تفاوض «IFC» و«EBRD» للمساهمة بصندوق رأسمال مخاطر

بدأت شركة انوفينتشورز للاستثمار بالشركات الناشئة وريادة الأعمال مخاطبة عدد من المؤسسات الدولية للمساهمة فى صندوق رأسمال مخاطر جديد تعتزم إطلاقه خلال الفترة المقبلة بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم تخصيص %60 منه للسوق المحلية.

وبدأت Innoventures عملها فى أكتوبر 2010، وتم تسجيلها فى مارس 2011 برأسمال 10 آلاف جنيه، وتعمل فى عدة مجالات، منها استضافة المشروعات الجديدة، وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع الشركات الأخرى.

وكشف رفيق دلالة، رئيس لجنة الاستثمار بالشركة ، أنها تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية والتعمير الأوروبى EBRD للمساهمة، بالإضافة إلى جهات دولية مهتمة بالاستثمار بشركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته ستبدأ إجراءات تأسيس الصندوق بدولة موريشيوس خلال ٦ أشهر من الأن، على أن يتم استثمار أمواله بأسواق مصر، والإمارات، والأردن.

وأوضح أنه سيتم تخصيص %60 من رأس المال للاستثمار فى السوق المصرية، و%20 بالأردن ومثلها للسوق الإماراتية.

كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق عن إطلاق شركة انوفينتشورز صندوق رأسمال مخاطر للاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية بحجم مستهدف 100 مليون جنيه، وتساهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا- بنحو 4 ملايين جنيه.

وقال رفيق دلالة إن الشركة جمعت نحو 10 ملايين جنيه من مؤسسات ومستثمرين أفراد، وتم ضخ نحو 6 ملايين جنيه فى 11 شركة ناشئة.

كتب – محمود جمال وأحمد على: