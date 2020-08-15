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انهيار عقار بشارع قصر النيل.. ومحافظ القاهرة يتابع عمليات الإنقاذ

وجاري عمليات الإنقاذ
عصام عميرة 11:26 ص, السبت, 15 أغسطس 20 11:26 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار رقم 50  بشارع قصر النيل، الذي انهار منذ قليل وجارٍ عمليات الإنقاذ.

وذكرت محافظة القاهرة، فى بيان لها، استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد كل الأجهزة المعنية بموقع الحادث، الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.

إزالة لافتات الدعاية الانتخابية

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ وإعادة الشىء لأصله بأسرع وقت.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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