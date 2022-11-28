انهيار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 28-11-2022 ليخسر 75 جنيها في التعاملات المسائية

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم الاثين 28-11-2022 هبوطا حادا بعد تجاوزه حاجز 1500 جنيها للجرام، ليهبط بشكل عنيف الآن ويخسر الجرام حوالي 75 جنيها في التدولات اليومية، ليسجل العيار الأكثر مبيعًا نحو 1430 جنيهًا دون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50 و90 جنيهًا؛ على عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الذهب عيار 21 خسر أعلى نقطة وصل إليها بعد صعوبة تحديد السعر واشتعاله صباحا بشكل عنيف في الوقت الذي انخفض فيه سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية أي تغير، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 11440 جنيهًا، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 دون الضريبة.

وينشر موقع المال فى التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 الإثنين 28-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1634 جنيهًا)

وأضافت المصادر أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا في مصر هبط بقوة على مدار اليوم ليبلغ حوالي 1634 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1430 جنيهًا)

وتحول سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من الاشتعال للإنخفاض خلال التعاملات 1430 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1228 جنيهًا)

وانخفض الطلب على جرام الذهب اليوم عيار 18 ليهبط مجدداً ليبلغ 1228 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11440 جنيهًا)

وبلغت خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 600 جنيهًا لينخفض عند مستوى 11440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع مساء اليوم سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 50654 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.634 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقال عضو في شعبة بالغرفة التجارية ، أن تراجع الأسعار بشكل مفاجئ يرجع إلى اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات او تذبذب الأسعار ما قد يسبب لهم خسائر ضخمة