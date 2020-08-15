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سلالم هيدروليكية.. الحماية المدنية تحاول إنقاذ العالقين بعقار قصر النيل (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في اخراج عدد من العالقين.
أماني عوض 11:52 ص, السبت, 15 أغسطس 20 11:52 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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شهد شارع قصر النيل بمحافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، انهيارًا جزئيًا في أحد العقارات وتحاول قوات الحماية المدنية إنقاذ العالقين داخله باستخدام السلم الهيدروليكي، وسط تواجد للقيادات الأمنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا عن وقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بشارع قصر النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، واتضح من الفحص انهيار بأحد العقارات، وتجرى عمليات التعامل مع الموقف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج عدد من المواطنين، عن طريق استخدام السلالم.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان الحادث.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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