عقـــارات

انهيار جزئي بعقار قديم في بولاق أبو العلا.. وإصابة شخص

اتضح أنه صادر له قرار إزالة وخالي من السكان.
أماني عوض 8:23 م, الأحد, 10 يناير 21 8:23 م, الأحد, 10 يناير 21

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أصيب شخص في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق، شهدته منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة -اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يتضمن انهيار منزل بمنطقة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وفرض كردونًا أمنيًا.

ومن خلال الفحص اتضح انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وطابقين أعلاه، وإصابة شخص تصادف مروره أمام المنزل النهار، وتلقى الإسعافات بمحيط المكان.

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وتبين أن المنزل صادر له قرار إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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