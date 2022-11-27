انهيار جديد في أسعار النوالين البحرية بسبب تشبع الأسواق الاستهلاكية وتراجع الطلب

استمرت أسعار النوالين في الانخفاض اليوم حسبما أعلنت أكثر من شركة أبحاث متخصصة في الشحن البحري، مستندة في تقاريرها الى مؤشر مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI ) والذي وصل الى 1307 نقطة متراجعا نحو 74% من أعلى مستوى وصل اليه والذي كان في يناير الماضي حيث بلغ 5110 نقطة، بينما كان في يناير 2020 عند مستوى 1000 نقطة، وهل الفترة التي سبقت تداعيات أزمة كورونا Covid – 19 .

وأكدت التقارير الملاحية أن بينات مؤشر شنغهاي أكد على أسعار نوالين الشحن بلغت على بعض الخطوط منها من شنغهاي الى أوربا الشمالية ومنطقة البحر المتوسط، كانت قد بلغت 15.6 ألف دولار خلال يناير لتصل إلى 2350 دولار في منتصف نوفمبر الجاري.

كما هبطت أسعار الشحن من ميناء شنغهاي إلى الولايات المتحدة وتحديدا الى منطقة الساحل الغربي إلى 1550 دولارًا أمريكيًا، وذلك بعد ان كان قد بلغ 8100 دولار خلال فبراير الماضي .

كما خسرت طرق الساحل الشرقي بين شنغهاي إلى الولايات المتحدة 67٪ ، حيث كانت تصل الى نحو 11.8 الف دولار بداية العام الجاري، لتصل الى 3900 دولار فقط خلال نوفمبر الجاري .

كما تم تسجيل انخفاض في الشحنات من شنغهاي إلى الخليج الفارسي وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

وذكرت التقارير إلى أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة معدلات التضخم العالمي، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتقليل حجم الانفاق من قبل الأسواق المستهلكة، وبطئ مبيعات التجزئة، وهو ما ادى امتلاء مستودعات العديد من الدول المستهلكة خاصة من أوربا والولايات المتحدة الامريكية.

وأكد التقرير على أن إحصاءات تجارة الحاويات تظهر انخفاضًا هائلاً في أحجام الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية بنسبة 25٪ في سبتمبر، كما أن الكميات المشحونة من آسيا إلى أوروبا قد تراجعت بنسبة 20٪ في نفس الشهر.

وخلال الاسبوع الماضي توقعت شركة Drewry لابحاث النقل هبوط كبير بأسعار النوالين البحرية، خلال الشهر الحالي.

ووفق تقرير ترجمته “المال”، فإن الأسبوع الأخير أظهر انخفاضًا كبيرًا في أسعار النوالين، خاصة أسعار الحاويات، كما يوضح التقرير أن خطوط الحاويات العالمية حاولت إبطاء الانخفاض الحاد في أسعار النوالين، ولا سيما بالنسبة للأسعار قصيرة الأجل.

وأوضح التقرير أن الأسعار من شنغهاي وتيانجين وشنتشن إلى موانئ البحر المتوسط وشمال أوروبا بلغت ألف دولار فقط للحاويات 20 قدمًا، و1800 دولار للحاوية 40 قدمًا، وذلك بالنسبة للشحن الفوري.

وعلقت المنظمة البحرية العالمية على أسعار النوالين موضحة أن يأتي بسبب تراجع الطلب، بالاضافة الى طرح العديد من السفن الحديثة والكبيرة بالسوق مع ثبات وتراجع الطلب.

وأكد تقرير ملاحي أنه من المتوقع أن تعود أسعار الشحن إلى مستوى ما قبل الجائحة، في عام 2023؛ فإن نمو العرض النشط المحدود من المرجح أن يساعد السوق على التعافي في عام 2024 فصاعدًا.