انهيار الروبل يهوي بمبيعات السيارات الروسية في مارس

تراجعت مبيعات السيارات الروسية في مارس الماضي مع تضرر الروبل بالعقوبات التي فُرضت بسبب غزو أوكرانيا وانضمام العديد من شركات السيارات العالمية إلى مقاطعة موسكو ، مما ترك المشترين في مواجهة قلة المعروض، بحسب ما ذكره موقع “أوتوموتيف نيوز يوروب” المتخصص في اخبار السيارات.

وهبطت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 60 % في مارس عن الشهر السابق في رولف، أكبر توكيل للسيارات في روسيا، وفقًا للرئيس التنفيذي سفيتلانا فينوجرادوفا.

وتتوقع فينوجرادوفا أن ينخفض الطلب بمقدار النصف هذا العام إلى مستوى مساو لإسبانيا ، التي تضم ثلث سكان روسيا.

وقال اتحاد الأعمال الأوروبية اليوم الأربعاء إن الانخفاض في رولف يتماشى مع السوق الإجمالية ، التي هبطت بواقع 63 إلى 55129 وحدة. وتراجعت مبيعات روسيا في الربع الأول بنسبة 28 % إلى 277332 وحدة ، وفقًا لـ اتحاد الأعمال الأوروبية .

ويأتي الانهيار في مبيعات السيارات مع قيام المستهلكين بتحويل إنفاقهم إلى الضروريات بينما يستعدون للركود الناجم عن الحرب الأوكرانية.

ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 40 % في مارس المنصرم حسب بعض التقديرات، بينما أوقف صانعو السيارات من تويوتا إلى فولكس فاجن الإنتاج في روسيا كجزء من مقاطعة دولية غير مسبوقة.

ومع مواجهة المشترين لأسعار أعلى وخيارات أقل، تسعى الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي.

قد يتم استبدال السيارات المستوردة من أوروبا واليابان بطرازات صينية وهندية، وفقًا لما ذكره أنطون شابارين، نائب رئيس الاتحاد الوطني للسيارات.

وقال شبارين: “كثير من الناس يقولون إن رفاقنا الصينيين لن يغادروا سوقنا”، مشيرًا إلى أن أسعار سيارات “جريت وول موتور” التي تم تجميعها في روسيا ارتفعت بنسبة 50 % منذ الغزو.

وعلقت مجموعة رينو عملياتها في روسيا، ثاني أكبر أسواقها وحذرت من أنها قد تخفض قيمة أعمالها.

كما أدى الاعتماد الكبير لشركات صناعة السيارات المحلية على المكونات المستوردة إلى حدوث صدمة كبيرة.

وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، الأسبوع الماضي، إن أسعار السيارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 29 % عن بداية العام.

السيارات الكازاخستانية

مع صعوبة العثور على سيارات جديدة في روسيا والتضخم المتسارع الذي يهدد بخفض قيمة مدخراتهم، لجأ بعض الروس إلى الأسواق المجاورة التي ظلت مفتوحة لهم.

استحوذ العملاء الروس على حوالي 10 % من المبيعات في أوتودوم في مدينة كوستاناي الكازاخستانية، على بعد 180 كيلومترًا (110 ميلاً) من الحدود، بحسب يفجيني بيبر، رئيس مبيعات الوكالة.

في السابق، كانوا يشكلون حوالي 1 % من المشترين، على حد قوله.

حتى قبل الأزمة، كانت روسيا تكافح بالفعل عجزًا في السيارات الجديدة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وتأخيرات التوزيع التي واجهتها صناعة السيارات على مستوى العالم.

تراجعت مبيعات السيارات الروسية الجديدة العام الماضي بنحو 50 في المائة عن ذروتها في عام 2012 مع ركود الاقتصاد منذ ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.