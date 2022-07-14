انهيار الباذنجان.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 14-7-2022

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 14- 7- 2022 رغم زيادة المحروقات نتيجة زيادة العرض بعد عيد الأضحى، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات ونصف، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات، والخيار 6 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 25 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، والكسبرة، والشبت أو الجرجير 50 قرشًا للربطة، والفاصوليا 16 جنيهًا، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والباذنجان الأبيض، الملون أو العروس جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 14 جنيهًا، والبطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 22 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 3.5 جنيه، والجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 4 جنيهات للكيلو، والليمون 45 جنيهًا، والبامية من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا، والعنب الأخضر 13 جنيهًا، والعنب الأحمر 15 جنيهًا، والمشمش 12 جنيهًا، والموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 12 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 15 جنيهًا، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 30 جنيهًا، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيهًا، والبرقوق 20 جنيهًا، والكمثرى 40 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

ولفت التجار إلى أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.