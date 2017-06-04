انهيار إيناس الدغيدى فى رامز تحت الأرض

ظهرت المخرجة المعروفة إيناس الدغيدى، فى برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يذاع على فضائية إم بى سى مصر.

وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامى الكبير نيشان للدغيدى، قبل أن تنطلق فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة.

وأطلقت إيناس الصيحات والأصوات العالية أثناء سير السيارة فى الصحراء، وبعد انغراسها حاولت الخروج منها إلا أنها فشلت.

وبعد ظهور رامز فى زي السحلية، قالت: “لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين”، وبعدها قالت لمساعيدى رامز: “قلبى قلبى”.

وانهارت المخرجة المعروفة بعد كشف رامز عن وجهه، واعتدت عليه أكثر من مرة وحاول رامز تهدئتها إلا أنه فشل.

وانطلقت الدغيدى مرة أخرى بالسيارة وذهب ورائها رامز، وفى النهاية نجح فى تهدئتها وقالت له: “إعمل ده فى أى حد إلا أنا مش بعد العمر ده كله يتعمل فيه كده”.