انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر 3-11-2022 والجرام عيار 21 يخسر 18 جنيها

انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-11-2022 نهاية تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات، مع خسارة أوقية الذهب نحو 25 دولارا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن ليواصل الجرام هبوطه محليا بشكل قوي رغم ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف منذ أمس الأربعاء.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية ، فقد انخفض الجرام بقيمة 18 جنيها نهاية اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1187 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس والذي بلغ 1205 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1356 جنيها)

وتراجع بشكل عنيف سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة، ليسجل 1356 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1187 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انهيارا أمس واليوم نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1187 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1013 جنيهًا)

وانخفض بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1013 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9496 جنيها)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعه بشكل ملحوظ ويسجل نحو 9496 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 42037 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.356 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1625 دولار بعدما سجلت أمس الأوقية من 1655 دولارا مع ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية أمس.