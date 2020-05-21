انهيار أسعار الخضراوات والفاكهة 21-5-2020 بالأسواق نتيجة الموجة الحارة

الكوسة سجلت 6 مقابل 8 جنيهات، والبصل 5، والطماطم 5 جنيهات، والخيار 7

انهارت أسعار الخضراوات والفاكهة 21-5-2020 نتيجة الموجة الحارة غير المواتية وتراجع سعر البطيخ والكانتالوب بشكل ملحوظ طبقًا لتجار خضراوات في الجيزة.

ولفت التجار إلى أن الكوسة سجلت 6 مقابل 8 جنيهات، والبصل 5، والطماطم 5 جنيهات، والخيار 7، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة أثّرت على حالة السوق؛ لأنه يسهم في زيادة نضج الثمار وزيادة المعروض، في سوق العبور، ومن ثم سوق التجزئة.

وتراوح سعر البامية من 30 إلى 20 جنيهًا، والفلفل الألوان ما بين 10 إلى 35 جنيهًا، وسجل سعر قفص الطماطم بسوق العبور 80 جنيهًا وزن 20 كيلو، والفلفل الرومي أو الحامي 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض العروس 4، والباذنجان الرومي وصل سعر الكيلو لـ2 جنيه، وسجلت البطاطس 3.5 جنيه.

واستغلّ عدد من التجار انخفاض أسعار الخضراوات بسوق العبور، وقاموا بإطلاق مبادرات ضد الغلاء، حيث يتم وضع هامش ربح مناسب ويبتكرون عروضًا جديدة للترويج لمبيعات محالّ الخضراوات والفاكهة، حيث يتم بيع 2 كيلو بصل أحمر بـ10 جنيهات، و4 كيلو بطاطس تحمير بـ10 جنيهات.

وانتشرت هذه المبادرات في مناطق شبرا وبهتيم والعبور وغيرها، وسجل 4 كيلو بطاطس 10 جنيهات، و4 كيلو طماطم 20 جنيهًا، و2.5 كيلو خيار و3 كيلو كوسة و4 كيلو جزر و2.5 كيلو فاصوليا بـ20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الخضراوات في سوق العبور يختلف عن سوق التجزئة؛ لأنه يتم احتساب تكاليف النقل والأجور وإيجارات المحالّ والعمالة، وأيضًا الفاقد من الثمار، كل ذلك تتم إضافته على سعر الكيلو.

ولفتوا إلى أن المبادرات الشعبية تجلب الخضراوات الخاصة بها من الأرض الزراعية مباشرة، بخلاف الأسواق المتخصصة التي تضيف هذه الأسعار على السعر النهائي.

وكشفوا أن هذه الأسعار والعروض تجلب الشرائح الأكثر شرائية من الزبائن التي تتجه للتخزين، خلال الفترة الحالية، حيث يوجد الكثير من اتجاهات التخزين من المستهلكين.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 18 جنيهًا

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 12 إلى 16 جنيهًا

فلفل شطة: 4 جنيهات

فلفل رومى: 4 جنيهات

بسلة سكري: 8 جنيهات

بامية فلاحى: 30 جنيهًا

ملوخية بلدى: 10 جنيهات

كرمب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة

العنب الأحمر: 35 جنيهًا

العنب الأخضر: 20 جنيهًا

المشمش: 15 جنيهًا

البرقوق: 35 إلى 50 جنيهًا

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ: 10 جنيهات للواحدة بدلًا من 15

الكانتلوب: 5 جنيهات بدلًا من7