انهيار أسعار الخضراوات في سوق العبور .. و الطماطم تتراجع 66%

انخفضت أسعار الطماطم في الأسواق أمس، وسجل سعر القفص في سوق العبور من 40 إلي 50 جنيها مقابل 100 إلي 150 جنيها سابقا، بنسبة تراجع نحو 66%، بسبب الكساد الذي يسود حاليا نتيجة الإغلاق الكامل للمحال التجارية خلال يومي الجمعة والسبت، لأن التاجر لن يستطيع فتح محله، تطبيقا لحظر التحرك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد التجار أن سعر الجملة متذبذب جدا نتيجة عدم استقرار حركة البيع والشراء حيث انخفض سعر الخيار إلي 3.5في الجملة مقابل 10أمس ،وانخفض الثوم إلي 3.4للأصناف الفاخرة مقابل 4.5أمس والكوسة تراجعت إلي 2جنيه مقابل 7جنيهات أمس .

يذكر أن السوق تشهد المرور بفترة فواصل العروات، ، خصوصا مع الاستهلاك العشوائي نتيجة الخوف من تبعات انتشار فيروس كورونا، ووجود نقص في المحصول حسب توقع البعض.

واشتكى التجار من قرارات حظر التحرك التي لن تساعد في تحقيق مكاسب بعدما ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق خاصة أن هناك صعوبة في تحرك السيارات بعد تفريغ الحمولة ليلا مؤخرا تفاوتا غير مسبوق “عشوائية” في التسعير نتيجة.

ولفت التجار إلى أن حركة النقل من وإلى الأسواق المركزية متدهورة، وأن التحميل من المزارع للسوق لا يزال غير مستقر.