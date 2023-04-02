«انهارت الحفرة وتوفى شريكهم».. القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل إحدى الشقق في محافظة القاهرة والتسبب في وفاة آخر اشترك معهم في أعمال التنقيب، وذلك بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، بغياب زوجها عامل عقب خروجه من مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى مشاهدته صحبة عامل، عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه.

وبتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها بأن المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع شخصين آخرين داخل شقة ملك أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها.

وأضاف المتهمين أنه أثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 متر حدث إنهيار بها وسقوط الردم عليه، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فردموها، ثم إعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة، وخشية افتضاح أمرهم ومسائلتهم قانونيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.