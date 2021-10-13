انكماش محدود فى حصة «تويوتا كورولا» من «الطرازات» تركية المنشأ

شهدت الحصة السوقية لتويوتا كورولا من مجمل مبيعات السيارات تركية المنشأ؛ انخفاضًا محدودًا خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، مقارنة بالحصة التى استحوذت عليها مع نهاية شهر يوليو الماضى، إذ هبط نصيبها إلى %53.7 من مجمل المبيعات البالغ عددها 19.9 ألف وحدة مقابل %55.1 من العدد الاجمالى البالغ 17.3 ألف بنهاية يوليو الماضى.

يأتى ذلك فى ضوء إعلان شركة تويوتا إيجيبت؛ قبل نهاية شهر أغسطس الماضى بنحو 10 أيام؛ شبكة موزعيها المعتمدين فى مصر بنقص الحصص الموردة من طرازات كورولا لمدة تستمر لنحو 3 أشهر بسبب نقص التوريدات من جانب الشركة العالمية.

وقد تشهد مبيعات كورولا مزيدًا من الانكماش مع إعلان مجلس معلومات سوق السيارات أميك نتائج أعمال القطاع خلال سبتمبر المنصرم؛ فقد أعلنت شركة تويوتا العالمية، أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم، تخفيض إنتاجها العالمى من السيارات بنسبة %40 خلال سبتمبر الماضى بسبب النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية.

ورغم تراجع نصيب تويوتا كورولا من الطرازات تركية المنشأ؛ مع نهاية شهر أغسطس الماضي؛ تصدرت السيارة قائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بعد تجاوز السيارة التى تحمل الجنسية اليابانية؛ حاجو الـ 10 آلاف وحدة مباعة فى مصر خلال 8 أشهر؛ مسجلة 10.7 ألف سيارة؛ مقابل 8.5 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضي؛ بزيادة تقارب 2.2 ألف وحدة وبنسبة نمو تتجاوز %25.

حلت فيات تيبو فى المركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى اغسطس الماضيين؛ وذلك ببيعها 8.7 ألف وحدة مقابل 7.1 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى بزيادة تقارب 1.6 ألف سيارة وبنسبة نمو تقارب %22.5.

وبهذه النتائج؛ بلغت الحصة السوقية التى حققتها فيات تيبو من مجمل مبيعات السيارات تركية المنشأ نحو %43.7 فى حين كان نصيبها %41.5 خلال أول 8 أشهر من 2020. وجاءت السيارة الفرنسية رينو ميجان تركية المنشأ فى المركز الثالث بين أكثر الطرازات تركية المجمعة فى تركيا خلال أول 8 أشهر من العام الحالى إذ سجلت 322 وحدة مقابل 1408 وحدات فى نفس الفترة من عام 2020؛ بتراجع كبير يصل إلى 1086 وحدة وبنسبة انخفاض تقارب %77.

جدير بالذكر أن رينو ميجان لم تبع سوى سيارتين فقط خلال شهرى أغسطس ويوليو الماضيين؛ بواقع سيارة واحدة كل شهر؛ لتحتفظ بذلك ميجان بأسوأ أداء شهرى لها على مدار 2021 للشهر الثانى على التوالي

وتتمتع 3 سيارات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وهي: تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان. وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بالغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثير من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.

وتباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لا تتمتع بالاعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة.

وقد حلت السيارة فى المركز الرابع بين أكثر السيارات التركية مبيعًا فى مصر بحصة %9.3 بعد وصول مبيعاتها الى 145 وحدة مقابل 109 وحدات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضى محققة نسبة نمو تصل إلى %33.

وسجلت السيارات تركية المنشأ زيادة فى المبيعات خلال أول 8 أشهر من العام الحالى لتصل 19.9 ألف وحدة مقابل 17.1 الف وحدة بنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 2.8 ألف وحدة وبنسبة نمو %16.4.