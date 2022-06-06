انكماش مبيعات «هيونداي» و«كيا» 8.2% و2.5% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام

أعلنت شركة هيونداي موتور، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 0.5% خلال شهر مايو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان لها أنها باعت 324,039 سيارة في مايو، بانخفاض طفيف من 325,542 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت هيونداي إلى أن مبيعاتها المحلية ارتفعت بنسبة 2.1% لتصل إلى 63,373 وحدة، بينما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 1.1% لتصل إلى 260,666 وحدة.

انخفاض مبيعات هيونداي بنسبة 8.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو

وفي الفترة من يناير إلى مايو، انخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 8.2% لتصل إلى 1,536,865 سيارة، مقارنة بـ1,674,554 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

هيونداي موتور تستهدف مبيعات 4.32 مليون وحدة لهذا العام

وقد حددت شركة هيونداي موتور هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وقد باعت الشركة 3.89 مليون سيارة في العام الماضي.

وأعلنت شركة كيا، التابعة لهيونداى أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 4.9% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت كيا في بيان لها أنها باعت 234,554 سيارة في مايو، بانخفاض من 246,768 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت كيا أن مبيعاتها المحلية انخفضت بنسبة 4.7% في مايو على أساس سنوي لتصل إلى 45,663 وحدة، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 5% لتصل إلى 188,891 وحدة في نفس الشهر.

تراجع مبيعات الشركة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مايو

وفي الفترة من يناير إلى مايو، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 2.5% لتصل إلى 1,159,832 سيارة، مقارنة بـ1,190,045 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفى مطلع الشهر الماضى، قالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا إن مبيعاتهما في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 18% على أساس سنوي في الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى النقص المستمر في الرقائق.

مبيعات هيونداي وكيا تسجل 120,731 سيارة في أمريكا خلال أبريل

وباعت هيونداي وكيا 120,731 سيارة في الولايات المتحدة في أبريل مقارنة بـ 147,700 وحدة قبل عام، وفقا لبيانات المبيعات لهما.

وأظهرت البيانات أن مبيعات هيونداي تراجعت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 61,668 وحدة في الشهر الماضي من 77,523 وحدة قبل عام، بينما انخفضت مبيعات كيا بنسبة 16% إلى 59,063 من 70,177 خلال نفس الفترة.

وقالت هيونداي إن سيارة “أيونيك 5” الكهربائية بالكامل والتشكيلة المعززة من الطرز الهجينة والهجينة القابلة للشحن الخارجي ساعدت في تعويض الانخفاض في مبيعات الطرز الأخرى في أهم سوق للسيارات في العالم في الشهر الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل، انخفضت مبيعات هيونداي وكيا بنسبة 9% إلى 431,601 سيارة من 474,380 خلال نفس الفترة من العام الماضي.