انكماش مبيعات «هيونداى موتور» 7.6% خلال النصف الأول من العام الحالى

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر صانع للسيارات فى كوريا، أن مبيعاتها انخفضت بمقدار 4.5% على أساس سنوي في يونيو، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

وشهدت مبيعات هيونداي، في الفترة من يناير إلى يونيو، تراجعًا قدره 7.6% لتصل إلى 1,877,193 وحدة من 2,031,185 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت هيونداي موتور، في بيان، إنها باعت 340,534 وحدة في يونيو، انخفاضًا من 356,631 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجع مبيعات هيونداي موتور المحلية بنسبة 13% فى 6 أشهر

وتراجعت مبيعات هيونداي موتور المحلية بنسبة 13% إلى 59,510 وحدات من 68,407 وحدات خلال ستة الأشهر الأولى، كما انخفضت المبيعات الخارجية بمقدار 2.5% إلى 281,024 وحدة من 228,224 وحدة.

هيونداى تستهدف مبيعات سنوية 4.32 مليون وحدة

وحددت هيونداي هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وقد باعت الشركة أكثر من 3.89 مليون وحدة في العام الماضي.

وفى مطلع الشهر الحالي، قالت هيونداي موتور إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 0.5% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنها باعت 324,039 سيارة في مايو، بانخفاض طفيف من 325,542 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.

مبيعات هيونداى المحلية ترتفع بنسبة 2.1% فى مايو

وأشارت إلى أن مبيعاتها المحلية ارتفعت بنسبة 2.1% لتصل إلى 63,373 وحدة، بينما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 1.1% لتصل إلى 260,666 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، انخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 8.2% لتصل إلى 1,536,865 سيارة، مقارنة بـ1,674,554 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

هيونداي تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في العالم خلال الربع الأول

واحتلت شركة هيونداي موتور المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

وقالت شركة أبحاث السوق “إس إن إي ريسيرش” إن مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة في العالم، في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، انخفضت بمقدار 2.7% على أساس سنوي إلى 3,939 وحدة.

ويُعزى الانخفاض إلى ضعف مبيعات سيارة نيكسو لهيونداي وسيارة ميراي لشركة تويوتا اليابانية اللتين تقودان السوق العالمية للسيارات الهيدروجينية متأثرة بالعناصر الخارجية مثل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والغزو الروسي لأوكرانيا وغيرها.

ووصلت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، إلى 1,710 وحدات بتراجع قدره 5.4% على أساس سنوي؛ بسبب انخفاض مبيعات سيارة نيكسو،

غير أنها حافظت على مكانتها الأولى بنسبة 43.4% في حصتها متفوقة على شركة تويوتا بنسبة 33.9%.