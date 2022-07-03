انكماش مبيعات كيا بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام الحالي

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.8% في يونيو على أساس سنوي، مع استمرار نقص الرقائق الإلكترونية عالميا في التأثير على إنتاج السيارات والمبيعات، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، انخفضت مبيعات كيا بنسبة 1.8% إلى 1,418,617 وحدة من 1,444,107 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت كيا في بيان إنها باعت 258,610 وحدات في يونيو، ارتفاعا من 254,062 وحدة قبل عام.

تراجع المبيعات المحلية بنسبة 8.5%

وأضافت كيا أن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 45,110 وحدات في الشهر الماضي، من 49,280 وحدة قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.3% إلى 213,500 وحدة، من 204,782 خلال الفترة المذكورة.

وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 4.9% في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت الشركة في بيان سابق لها أنها 234,554 سيارة في مايو، بانخفاض من 246,768 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 4.7% في مايو

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية انخفضت بنسبة 4.7% في مايو على أساس سنوي لتصل إلى 45,663 وحدة، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 5% لتصل إلى 188,891 وحدة في نفس الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 2.5% لتصل إلى 1,159,832 سيارة، مقارنة بـ1,190,045 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 5.8% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت الشركة في بيان سابق أنها باعت 238,538 سيارة في أبريل، بانخفاض من 253,287 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية انخفضت بنسبة 2% في أبريل على أساس سنوي، لتصل إلى 51,128 وحدة، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 6.8%، لتصل إلى 188,443 وحدة في نفس الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 2%، لتصل إلى 924,277 سيارة، مقارنة بـ943,277 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.