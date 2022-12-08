انكماش مبيعات سيارات الركاب في الصين 9.5% خلال نوفمبر

قالت رابطة سيارات الركاب الصينية‭‭ ‬‬اليوم الخميس إن مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغت 1.67 مليون وحدة في نوفمبر بانخفاض 9.5 % على أساس سنوي، بحسب وكالة رويترز.

وتوقع مسؤولون في الرابطة أن يهرع المستهلكون للشراء في نهاية العام قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض لضريبة الشراء.

غير أن تلك التحفيزات لم يكن لها أثر يذكر في دعم مبيعات السيارات في الشهور الماضية، إذ انخفضت في نوفمبر لأول مرة منذ مايو مع استمرار فرض الكثير من قيود مكافحة كوفيد-19 في الشهر الماضي، الأمر الذي قوض الطلب وأبطأ أنشطة الإنتاج.

وذكرت الرابطة أن شركة تسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية باعت 100291 سيارة صينية الصنع في نوفمبر منها 37798 للتصدير.