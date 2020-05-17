انكماش المبيعات الخارجية لمُصنعى السيارات الكورية 44% نتيجة تراجع الطلب

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكورية أن إنتاج السيارات تراجع بنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 289,515 وحدة في أبريل الماضي.

أظهرت بيانات تراجع المبيعات الخارجية لكبرى شركات تصنيع السيارات الكورية فى الأسواق العالمية خلال أبريل إلى حوالي النصف عن الشهر نفسه من العام الماضي بسبب انكماش الطلب مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 289,515 وحدة في أبريل الماضي.

وانخفضت صادرات البلاد من السيارات بمقدار 44.3% على أساس سنوي إلى 123,906 وحدة في شهر أبريل.

ومن جانب آخر، ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار 8% إلى 167,375 وحدة في أبريل على خلفية الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات، حيث زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 6.4% لتصل إلى 144,230 وحدة، وصعدت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 18.7% إلى 23,145 وحدة.

وسجلت السيارات الصديقة للبيئة نموا مستمرا وارتفعت صادراتها والطلب المحلي عليها بنسبتي 11.5% و28.3% على التوالي في ظل الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الكورية بنسبة 94.6% إلى 9,761 وحدة مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ولكن تراجعت الصادرات الكورية من قطع غيار السيارات بنسبة 49.6% إلى 1.02 مليار دولار بسبب تداعيات إغلاق الشركات الكورية الرئيسية لصناعة السيارات مصانعها في الخارج نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وازدادت معاناة قطاع السيارات حول العالم بفعل تفشي فيروس كورونا، لتتواصل الأزمة التي ضربت شركات القطاع قبل فترة الوباء.

وبطبيعة الحال، كانت تدابير احتواء الوباء كقيود الإغلاق الوطني وأوامر البقاء في المنزل ذات تأثيرات قوية على صناعة السيارات في العالم مؤخراً، وهو ما انعكس في الأرقام المعنلة عن الشهر الماضي.

وكانت مبيعات السيارات العالمية سجلت أكبر هبوط سنوي في عام 2019 منذ الأزمة المالية في عام 2008، مع ضغوط الصراعات التجارية والمعايير الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود.

وفي العام الحالي، تزايد حجم الانهيار في المبيعات بشكل أكبر، حيث تهاوت بنحو 37 % السوق الأمريكي مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة عقود.

كما تراجعت مبيعات المركبات في اليابان لأدنى مستوى في 9 أعوام خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت المبيعات في السوق الصينية لأول مرة في حوالي مع عودة فتح الاقتصاد وإن كانت الزيادة محدودة، حيث بلغت 0.9 % على أساس سنوي.

ويرى تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث “آي.إتش.إس ماركت” أن الطلب على السيارات انخفض بنحو 22 % في شهر أبريل مقارنة مع مارس السابق له، لتبلغ الوتيرة السنوية المعدلة موسمياً 42.7 مليون وحدة.