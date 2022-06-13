انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3% خلال أبريل خوفا من التباطؤ وارتقاع التضخم

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في أبريل على أساس شهري، ، نتيجة تفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل، مقارنة بمارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير 2021.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.