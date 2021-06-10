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انكسار تدريجي للموجة الحارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

وتسجل فى القاهرة 35 للعظمي
عصام عميرة 3:43 م, الخميس, 10 يونيو 21 3:43 م, الخميس, 10 يونيو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبرى، إذ تسجل فى القاهرة 35 للعظمي و22 للصغري، والإسكندرية 29 للعظمى و21 للصغرى، مع اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الجمعة تسجل فى طنطا 34 للعظمي و22 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و22 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و20 للصغري.

الطقس في القاهرة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد أن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهار ولطيف ليلا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، وتشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلا.

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واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان حركة الرياح تشهد غدا نشاط على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لتساقط الامطار بشكل طفيف على السواحل الغربية بنسبة 20 %.

سرعة الرياح غدا

كما تسجل سرعة الرياح غدا الجمعة على القاهرة الكبري 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة ، وشمال الصعيد 18 عقدة مثيرة للرمال، وتبلغ فى جنوب الصعيد 17 عقدة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة على بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و25 للصغري، وتسجل فى السويس 38 للعظمي و 25 للصغري، فيما تسجل فى العريش 30 للعظمي و 23 للصغري.

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درجات الحرارة غدا في الغردقة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا الجمعة على طابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الصعيد

وتابعت، درجات الحرارة على مدن الصعيد غدا الفيوم 40 للعظمي و 26 للصغري، ووبني سويف 41 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان الجمعة 45 للعظمي و 28 للصغري، والأقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 28 للصغري.

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نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة غدا الجمعة فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 80 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية:

تعرف على تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة
درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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