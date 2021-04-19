انقلاب كروي في أوروبا.. أقوى 12 ناديا ينسحبون من ” التشامبيونز ليج” ويؤسسون “دوري السوبر”

أعلن 12 ناديا من أقوى أندية كرة القدم في أوروبا، أنهم سيتخلون عن دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليج” في مواسمه القادمة وسيقيمون دوريًا منافسًا تحت اسم “دوري السوبر الأوروبي”.

وفجر الإعلان، معركة بين الأندية الـ 12 واتحادات كرة القدم في بلدنها فضلا عن الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي “فيفا”.

وتستهدف الأندية من تلك الخطوة، السيطرة على أموال حقوق البث التلفزيوني، والتي تبلغ مليارات الدولارات لكنها مملوكة في الوقت الحالي للاتحاد الأوروبي الذي يبيع حقوق بث دوري أبطال أوروبا.

وترى الأندية أنها تستحق مبالغ أكبر من التي تحصل عليها حاليا، خاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على مصادر تمويلها الأخرى، مثل التذاكر.

وقالت في بيان صدر فجر الإثنين، إن الخطوة تعد “تغيير ضروري” في أعقاب الوباء العالمي الذي “سرّع من عدم استقرار النموذج الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية”.

من هي الأندية الـ12؟

والأندية الـ12 تضم 6 من انجلترا و3 من إيطاليا و3 من إسبانيا.

والأندية الانجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وليفربول.

والأندية الإيطالية هي يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان.

والأندية الإسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

كيف ستنظم بطولة “دوري السوبر”؟

البطولة تفترض أنها ستعلب بين 20 ناديا، بينهم الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر، فضلا عن 3 أندية سيتم الإعلان عنها لاحقا وستكون أيضا ثابتة في كل بطولة.

وأما الأندية الـ5 المتبقية، فستتأهل إلى البطولة بناء على نتائجها في الموسم السابق، ولم يتم حتى الآن تحديد معايير هذا التأهل وكيف سيتم.

يتبع..