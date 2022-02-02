انقلاب غينيا بيساو.. قتلى ومعتقلين والرئيس يقول إن الوضع تحت السيطرة

أعلن الرئيس الغينى بيساو عمر سيسوكو إمبالو، إن العديد من أفراد قوات الأمن قُتلوا في “هجوم فاشل على الديمقراطية”.

وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات مرتبطة برئيس غينيا بيساو أن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا صار تحت سيطرة الحكومة، وإن الهدوء عاد إلى العاصمة بيساو.

وظهر إمبالو في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك بعد ساعات من سماع إطلاق نار بالقرب من مجمع كان يرأس فيه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال إن بعض المتورطين اعتُقلوا، لكنه لا يعرف عددهم.

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي أمس بما وصفاه “محاولة انقلاب” في غينيا بيساو، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مجمع حكومي كان يرأس فيه رئيس البلاد اجتماعا لمجلس الوزراء.