انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

متابعات

توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا, مساء اليوم /الجمعة/, بتوقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها.

وانتقل على الفور اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز وبالقرب من مدخل مدينة قليوب اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة على الطريق وتوقف حركة سير السيارات وتولت النيابة التحقيق.

