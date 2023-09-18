انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 4 أشخاص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

شهد الطريق الأوسطى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتسبب في إصابة 4 أشخاص، اليوم الإثنين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص اتضح أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلابها.

ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.